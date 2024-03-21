Avrupa’nın ilk siyahi başbakanı seçildi: Galler’de tarihi anlar yaşandı…

Yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa sahip olan Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallık'ın dört bölümünden biridir. Londra'daki İngiliz hükümeti savunma, dış ilişkiler ve İngiltere çapındaki diğer konulardan sorumludur. Cardiff, Edinburgh ve Belfast'taki yönetimler ise eğitim ve sağlık gibi alanları kontrol ediyor.

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AVRUPA’DA İLK SİYAHİ BAŞBAKAN

Galli bir babanın ve Zambiyalı bir annenin oğlu olan Gething, İngiltere'deki bir hükümetin ve ona göre herhangi bir Avrupa ülkesinin ilk siyah lideri. Gething,

“Bugün, ulusumuzun tarihi kitabında bir sayfa çeviriyoruz. Birlikte yazdığımız bir tarih. Sadece herhangi bir Avrupa ülkesindeki ilk siyahi lider olma onuruna sahip olduğum için değil. Aynı zamanda nesiller araması da sıçradığı için. Bu anı geleceğe daha güvenli bir yürüyüş için bir başlangıç noktası olarak kullanmamızı istiyorum.”

Şu anda Galler ekonomi bakanı olan Gething, Birinci Bakan Mark Drakeford'un yerine geliyor. Başbakanlık yarışında Gething, Eğitim Bakanı Jeremy Miles'ı kıl payı geçti.

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50 yaşındaki Gething, parti üyeleri ve bağlı sendikalar tarafından kullanılan oyların %51,7'sini ve Miles'ın %48,3'ünü kazandı. Çarşamba günü İşçi Partisi'nin en büyük parti olduğu Senedd Galler parlamentosu tarafından onay aldı.

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