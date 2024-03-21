Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu: İlk 100’de yer alan 83 şehir sadece bir ülkeye ait!

Yeni bir raporda, geçen yıl dünyanın en kötü hava kirliliğine sahip 100 şehirden biri hariç hepsi Asya’daydı. İklim krizi, dünya çapında milyarlarca insanın sağlığını riske atan kötü hava kalitesinde çok önemli bir rol oynuyor.

Dünya çapında hava kalitesini izleyen IQAir'in raporuna göre, bu şehirlerin büyük çoğunluğu 83 şehirle Hindistan’daydı. Hepsi Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi yönergelerini 10 kattan fazla aştı.

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ASYA’DA HAVA KİRLİLİĞİ ÜST SEVİYEDE

Çalışma, özellikle en küçük kirletici ama aynı zamanda en tehlikeli olan ince partikül maddeye veya PM2.5'e baktı. 7.800'den fazla şehrin sadece %9'u, ortalama yıllık PM2.5 seviyelerinin metreküp başına 5 mikrogramı geçmemesi gerektiğini söyleyen DSÖ standardını karşılayan küresel olarak kaydedilen hava kalitesini analiz etti.

IQAir Global CEO'su Frank Hammes,

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“Hayatımızın her alanında hava kirliliğinin bir etkisi olduğunu görüyoruz. Tipik olarak, en kirli ülkelerin bazılarında, muhtemelen üç ila altı yıllık insanların hayatlarını tıraş ediyor. Ve bundan önce, daha iyi hava kalitesi varsa tamamen önlenebilir olan uzun yıllar süren acılara yol açacaktır.

Dünyanın birçok yerinde de endişe verici olan şey, dış mekan hava kirliliğine neden olan şeylerin bazen iç mekan hava kirliliğine neden olan şeyler olmasıdır. Bu nedenle, kirli yakıtla yemek yapmak, dışarıda gördüğünüzün birçok katı olabilecek iç mekan pozları yaratacaktır.”

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HAVA KİRLİLĞİ HASTALIK OLUŞTURUYOR

Solunduğunda, PM2.5 kan dolaşımına girebileceği akciğer dokusunun derinliklerine gider. Fosil yakıtların yanması, toz fırtınaları ve orman yangınları gibi kaynaklardan gelir ve astım, kalp ve akciğer hastalığı, kanser ve diğer solunum hastalıklarının yanı sıra çocuklarda bilişsel bozulma ile ilişkilendirilmiştir.

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