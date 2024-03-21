Akbank para dağıtıyor! 48 saat içinde başvurun

Faizsiz ihtiyaç kredisi başvuruları, kamu bankalarının en ünlülerinden Akbank tarafından bugün sona eriyor. Haberimizden Akbank'ın faizsiz ihtiyaç kredileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

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Akbank para dağıtıyor! 48 saat içinde başvurun

Çok sayıda vatandaş düşük faizli kredi kampanyalarını araştırıyor. Faizsiz borç ödemek isteyenlerin hangi bankaların sıfır faizle kredi verebileceğini merak ettikleri bir durumdur. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvuruları için son gün bugün, kamu bankalarının en ünlülerinden Akbank'ta. Akbank'ın sıfır faizli kredisinin ayrıntıları nelerdir? Faizsiz krediler Akbank tarafından nasıl kullanılır? Akbank'ın sıfır faizli kredisinden kimler faydalanabilir?

Akbank'tan Faizsiz Krediler

22 Ocak 2024'te kullanıma sunulan bu tekliften ilk kez uzaktan müşteri kazanımı* sürecini tamamlayan ve Akbank Mobil'i indirip "Akbank'a üye olmak istiyorum" adımını atan müşteriler yararlanabilir.

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Borçluların ilgisini çeken faizsiz kredi başvuruları, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra Akbank Mobil uygulamasından yapılabilir.

Yeni Akbank müşterileri, müşteri olduktan on gün içinde %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilirler.

Akbank Mobil, İnternet, Müşteri İletişim Merkezleri ve şubeler, faizsiz ihtiyaç kredisi başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını takiben onaylanır.

Kampanya, Akbank tarafından başlatıldı ve 1.000 Türk Lirası minimum kredi limiti ve 10.000 Türk Lirası maksimum kredi limiti olarak açıklandı. Kredi süresi en fazla altı aydır.

Bu promosyon, daha önce Akbank mobil kullanıcısı olan ve %0 veya 0,99 faiz oranlı kredi avantajlarından yararlanan müşteriler için geçerli değildir.

Ayrıca hayat sigortası prim tutarı, kredi vadesine, faiz oranına, müşterinin yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak değiştiği için geri ödeme miktarına dahil edilmemektedir.

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