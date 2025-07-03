Dünyaca ünlü futbolcudan şok haber: Diogo Jota hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü futbolcudan şok haber: Premier Lig devi Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Premier Lig devi Liverpool'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Liverpool’un yıldızı Diogo Jota kimdir? Diogo Jota öldü mü?

28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kazanın Sanabria'nın Zamora bölgesi yakınlarında, A-52'nin 65. kilometresinde meydana geldiği ve Jota'nın yanında 26 yaşındaki kardeşi André ile birlikte seyahat ederken Jota'nın arabasının yoldan çıkarak alev aldığı belirtildi.

İspanyol jandarma biriminin raporunda Diogo Jota ve Andre Silva'nın hayatını kaybettiği kazada kullanılan Lamborghini'nin sollama esnasında patlayan lastik nedeniyle yoldan çıktığı ifade edildi.

Olaya tanık olanların iddiasına göre araç kısa süre içinde alevler içinde kaldı.

Haberin Devamı

YENİ EVLENMİŞTİ

Diogo Jota, 22 Haziran 2025'te nişanlısı Rute Cardoso ile hayatlarını birleştirmişti.

Jota, Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Portekizli futbolcu Jota'nın son paylaşımı da yürekleri dağladı. 28 yaşında hayata gözlerini yuman Jota, kazadan yalnızca 19 saat önce düğün gününe ait bir video paylaşarak "Asla unutmayacağımız bir gün" notunu düştü.

Bu paylaşıma Jota'nın ölüm haberinin alınmasından sonra binlerce taziye mesajı geldi.

LİVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandan oyuncunun kulübü Liverpool da yaptığı paylaşımla Diogo Jota'nın ölümünü doğruladı.

İşte Liverpool'un Jota açıklaması:

"Liverpool, Diogo Jota'nın trajik vefatından dolayı büyük bir üzüntü duymaktadır. Kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun kardeşi Andre ile birlikte İspanya'da meydana gelen bir trafik kazası sonucu vefat ettiği bilgisini almıştır."

Son dakika: İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçeleri alev alev yanıyor: Küle dönmüş evden ceset çıktı!

Son dakika: e-Devlet çöktü mü? 3 Temmuz mobil e-Devlet'e neden girilmiyor?

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları...