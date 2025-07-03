Son dakika: İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçeleri alev alev yanıyor: Küle dönmüş evden ceset çıktı!

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçeleri alevlere teslim oldu. Çeşme'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Yangın, Çeşme otoyolunu sardı. Ödemiş de ise tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde yanmış bir ceset bulundu.