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Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları...

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Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları...
TÜİK emeklilerin maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon verilerini belirleyen 2025 yılı Haziran ayı enflasyon rakamını aylık 1.37 yıllık 35.05 olarak açıklamasıyla 2025 Temmuz En düşük memur ve memur emekli maaşları belli oldu. 4 C'li ne kadar maaş alacak? Polis, öğretmen, doktor, imam, hemşire... İşte kalem kalem 2025 yılı Temmuz ayı zamlı Memur ve Memur emekli maaşları
Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 1 131

Beklenen zam oranları açıklandı, milyonlarca emekli ve memur için yeni maaşlar belli oldu. TÜİK'in duyurduğu %1,37’lik Haziran enflasyonu sonrası 6 aylık oran %16,67’ye ulaştı. Emekliler bu oran kadar zam alırken, memur maaşlarına da toplu sözleşme dahil %15,57’lik artış yansıtılacak. Gözler şimdi zamlı maaşların yatacağı tarihte.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 2 231

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunun son dakika açıkladı. Memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli oldu. TÜFE verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı % 16.67 olurken memur maaşlarına ise toplu sözleşmeyle birlikte % 15.57 zam geldi. Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 3 331

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken Şubat ayında ise 2,27’ye geriledi. Mart ayında enflasyon 2,46, Nisan ayında ise 3,00 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyonda ciddi düşüş yaşanırken 1,53 olarak açıklandı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00’te açıklanan Haziran enflasyonu ise yüzde 1.37 oldu.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 4 431

TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Emekli ve memur maaşlarına gelen artışla birlikte birçok ödeme değişecek. Memur maaşı katsayı oranına göre bedelli askerlik yeniden hesaplanacak. Sosyal ödemelerden olan evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı değişecek. Dul ve yetim maaşları da hisse oranına göre %25, 50 ve 75 oranında ödeniyor. Benzer şekilde dul ve yetim maaşları da emekli maaşlarına gelen artıştan etkilenecek.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 5 531

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025 HESAPLANDI

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamının duyurulmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı. Maaş aralığına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirler. Görsel kısa sürede eklenecektir.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 6 631

ÜNVANLARA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI

6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu da oluştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 15,57 zam alacak.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 7 731

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4

Mevcut maaş: 66.358

% 15.57 zamlı: 76.689,94

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 8 831

Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 45.555

% 15.57 zamlı: 52.647,91

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 9 931

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 58.663

% 15.57 zamlı: 67.796,83

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.935

% 15.57 zamlı: 61.176,98

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 10 1031

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 64.481

% 15.57 zamlı: 74.520,69

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 11 1131

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 58.938

% 15.57 zamlı: 68.114,65

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 12 1231

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 109.154

% 15.57 zamlı: 126.149,28

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 13 1331

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1

Mevcut maaş: 53.465

% 15.57 zamlı: 61.789,50;

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 14 1431

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 67.691

% 15.57 zamlı: 78.230,49

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 47.224

% 15.57 zamlı: 54.576,78

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 15 1531

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 96.374

% 15.57 zamlı: 111.379,43

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 63.877

% 15.57 zamlı: 73.822,65

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 16 1631

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 55.332

% 15.57 zamlı: 63.947,1

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 17 1731

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 63.637

% 15.57 zamlı: 73.545,28

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 18 1831

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 71.326,73

% 15.57 zamlı: 82.432,30

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 19 1931

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 29.415,55

% 15.57 zamlı: 33.995,55

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 20 2031

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 23.958,47

% 15.57 zamlı: 27.688,80

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 21 2131

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 29.415,55

% 15.57 zamlı: 33.995,55

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 22 2231

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 41.454,37

% 15.57 zamlı: 47.908,82

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 23 2331

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 30.167,81

% 15.57 zamlı: 34.864,94

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 24 2431

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 29.663,82

% 15.57 zamlı: 34.282,48

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 25 2531

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 29.415,55

% 15.57 zamlı: 33.995,55

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 26 2631

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 29.415,55

% 15.57 zamlı: 33.995,55

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 27 2731

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 21.118,23

% 15.57 zamlı: 24.406,34

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 28 2831

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 51.454,86

% 15.57 zamlı: 59.466,38

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 29 2931

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 56.308,63

% 15.57 zamlı: 65.075,88

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 30 3031

İmam-hatip Mevcut maaş:

29.415,55

% 15.57 zamlı: 33.995,55

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları... 31 3131

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 29.415,55

% 15.57 zamlı: 33.995,55

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