Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları...

TÜİK emeklilerin maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon verilerini belirleyen 2025 yılı Haziran ayı enflasyon rakamını aylık 1.37 yıllık 35.05 olarak açıklamasıyla 2025 Temmuz En düşük memur ve memur emekli maaşları belli oldu. 4 C'li ne kadar maaş alacak? Polis, öğretmen, doktor, imam, hemşire... İşte kalem kalem 2025 yılı Temmuz ayı zamlı Memur ve Memur emekli maaşları

1 31 Beklenen zam oranları açıklandı, milyonlarca emekli ve memur için yeni maaşlar belli oldu. TÜİK'in duyurduğu %1,37’lik Haziran enflasyonu sonrası 6 aylık oran %16,67’ye ulaştı. Emekliler bu oran kadar zam alırken, memur maaşlarına da toplu sözleşme dahil %15,57’lik artış yansıtılacak. Gözler şimdi zamlı maaşların yatacağı tarihte. 2 31 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunun son dakika açıkladı. Memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli oldu. TÜFE verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı % 16.67 olurken memur maaşlarına ise toplu sözleşmeyle birlikte % 15.57 zam geldi. Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu. 3 31 6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken Şubat ayında ise 2,27’ye geriledi. Mart ayında enflasyon 2,46, Nisan ayında ise 3,00 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyonda ciddi düşüş yaşanırken 1,53 olarak açıklandı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00’te açıklanan Haziran enflasyonu ise yüzde 1.37 oldu. 4 31 TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK Emekli ve memur maaşlarına gelen artışla birlikte birçok ödeme değişecek. Memur maaşı katsayı oranına göre bedelli askerlik yeniden hesaplanacak. Sosyal ödemelerden olan evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı değişecek. Dul ve yetim maaşları da hisse oranına göre %25, 50 ve 75 oranında ödeniyor. Benzer şekilde dul ve yetim maaşları da emekli maaşlarına gelen artıştan etkilenecek. 5 31 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025 HESAPLANDI TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamının duyurulmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı. Maaş aralığına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirler. Görsel kısa sürede eklenecektir. 6 31 ÜNVANLARA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu da oluştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 15,57 zam alacak. 7 31 MEMUR MAAŞLARI Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 % 15.57 zamlı: 76.689,94 8 31 Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 % 15.57 zamlı: 52.647,91 9 31 Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 % 15.57 zamlı: 67.796,83 Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 % 15.57 zamlı: 61.176,98 10 31 Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 % 15.57 zamlı: 74.520,69 11 31 Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 % 15.57 zamlı: 68.114,65 12 31 Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 % 15.57 zamlı: 126.149,28 13 31 Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 % 15.57 zamlı: 61.789,50; 14 31 Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 % 15.57 zamlı: 78.230,49 Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 % 15.57 zamlı: 54.576,78 15 31 Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 % 15.57 zamlı: 111.379,43 Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 % 15.57 zamlı: 73.822,65 16 31 Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 % 15.57 zamlı: 63.947,1 17 31 Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 % 15.57 zamlı: 73.545,28 Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil. 18 31 MEMUR EMEKLİLERİ Müsteşar (1/1) Mevcut maaş: 71.326,73 % 15.57 zamlı: 82.432,30 19 31 Şube müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 15.57 zamlı: 33.995,55 20 31 Memur (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 23.958,47 % 15.57 zamlı: 27.688,80 21 31 Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 15.57 zamlı: 33.995,55 22 31 Kaymakam 1. sınıf (1/4) Mevcut maaş: 41.454,37 % 15.57 zamlı: 47.908,82 23 31 Başkomiser (1/4) Mevcut maaş: 30.167,81 % 15.57 zamlı: 34.864,94 24 31 Polis memuru (1/4) Mevcut maaş: 29.663,82 % 15.57 zamlı: 34.282,48 25 31 Hemşire (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 15.57 zamlı: 33.995,55 26 31 Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 15.57 zamlı: 33.995,55 27 31 Teknisyen (Lise -1/4) Mevcut maaş: 21.118,23 % 15.57 zamlı: 24.406,34 28 31 Pratisyen hekim (1/4) Mevcut maaş: 51.454,86 % 15.57 zamlı: 59.466,38 29 31 Profesör (1/4) Mevcut maaş: 56.308,63 % 15.57 zamlı: 65.075,88 30 31 İmam-hatip Mevcut maaş: 29.415,55 % 15.57 zamlı: 33.995,55 31 31 Avukat (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 15.57 zamlı: 33.995,55



