Son dakika: e-Devlet çöktü mü? 3 Temmuz mobil e-Devlet'e neden girilmiyor?

Emekli ve memur maaşlarının belli olması sonrasında e-Devlet sistemine giriş yapmak isteyenler sonuç alamadıklarını belirttiler. Bu durumda akıllara gelen soru, e-Devlet çöktü mü? 3 Temmuz mobil e-Devlet'e neden girilmiyor? oldu...

Emekli ve memur maaşlarının belli olması sonrasında e-Devlet sistemine giriş yapmak isteyenler bunu gerçekleştiremediklerini söylemekteler. E-Devlet çöktü mü sorusuna yanıt aranmakta. Peki, 3 Temmuz e-Devlet mobil neden açılmıyor?

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranları sonrasında 2025 Temmuz zamlı emekli maaşlarını hesaplamak isteyenler e-Devlet’e giriş yapmak isteyince bazı sorunlar yaşandı. 3 Temmuz tarihinde saat 12.00’dan itibaren e-Devlete girişler tamamen durdu.

e-Devlet sistemine giriş yapmak isteyenler "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşmaktalar.

3 TEMMUZ E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet sisteminde 3 Temmuz tarihinde yaşanan aksaklık hakkında herhangi bir açıklamama geldi. Ancak e-Devlet'e erişim sorunu yaşanmasının farklı nedenleri de olabilmektedir.

Sistem yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları ya da geçici altyapı problemleri nedeniyle e-Devlet kapısına girişte sorunlar yaşanabilmektedir.

Haberin Devamı

Memur ve memur emekli maaşları ne kadar oldu! Kalem kalem Polis, öğretmen, doktor, bekçi, imam, hemşire maaşları...

Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Memur ve Memur emekli maaş oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı Memur ve Memur emekli maaş güncel tutarı