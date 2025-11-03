  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünya sallanıyor! Afganistan'da şiddetli deprem meydana geldi: Ölüler var!

Dünya sallanıyor! Afganistan'da şiddetli deprem meydana geldi: Ölüler var!

Dünya sallanıyor! Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya sallanıyor! Afganistan'da şiddetli deprem meydana geldi: Ölüler var!
Yayınlanma:


Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu belirtildi.

Dünya sallanıyor! Afganistan'da şiddetli deprem meydana geldi: Ölüler var!

Açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Dünya sallanıyor! Afganistan'da şiddetli deprem meydana geldi: Ölüler var!

AĞUSTOS'TAKİ DEPREMDE 2 BİN 205 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.

Kulisler çalkalanıyor: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye mi geçiyor? Koray Aydın kimdir?Kulisler çalkalanıyor: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye mi geçiyor? Koray Aydın kimdir?

Boko haram, Petrol helal: 3 Kasım 2025 gazete manşetleriBoko haram, Petrol helal: 3 Kasım 2025 gazete manşetleri

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Boko haram, Petrol helal: 3 Kasım 2025 gazete manşetleri
Boko haram, Petrol helal: 3 Kasım 2025 gazete manşetleri
Son dakika... Yakalanan El Faşir kasabından dehşet itiraf: 2 bin kişiyi öldürdüm!
Son dakika... Yakalanan El Faşir kasabından dehşet itiraf: 2 bin kişiyi öldürdüm!
Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!
Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!
İzleyenleri şaşkına uğratan gerçek: Hindistan'da öldü diye tabuta konulmuştu, canlı çıktı!
İzleyenleri şaşkına uğratan gerçek: Hindistan'da öldü diye tabuta konulmuştu, canlı çıktı!
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'dan kritik açıklamalar: Ziyaret edeceği ilk ülkeyi açıkladı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'dan kritik açıklamalar: Ziyaret edeceği ilk ülkeyi açıkladı
Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek intihar etmeye kalktı!
Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek intihar etmeye kalktı!
Dünya şaşkınlıkla izledi: Ünlü Louvre Müzesi sadece yedi dakikada soyuldu!
Dünya şaşkınlıkla izledi: Ünlü Louvre Müzesi sadece yedi dakikada soyuldu!