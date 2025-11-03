Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ALTIN HAFTAYA HAFİF ALICILI BAŞLADI

ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminde yumuşama sinyallerinin verilmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitmesinin zayıflaması ile altın fiyatları haftanın ilk gününde 4 bin doların üzerine tutundu.

Altının ons fiyatı haftanın ilk günü yüzde 0,3 yükselişle 4012 dolar seviyesinde seyrederken serbest piyasada gram altın 5425 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı'da altının gramı 5664 TL'den, çeyrek altın 9239 TL'den alıcı buluyor.

ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’de bir araya geldi. Görüşme sonrasında Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını belirterek, Çin'in büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinden satın alacağını belirtti.

Öte yandan, Trump, nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını ifade ederek, tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi.

Şi Cinping ise görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Bununla birlikte, tamamlanan haftada fiyatlamalarda belirleyici olan bir diğer etken ise Fed’in politika faizi kararı ile Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiği, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yılbaşından bu yana yükseldiği belirtilerek, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık'ta sonlandırılacağı duyuruldu.