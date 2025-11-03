Kulisler çalkalanıyor: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye mi geçiyor? Koray Aydın kimdir?

Kulisler çalkalanıyor! İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP'ye geçeceği iddia edildi. İşte, dikkat çeken detaylar...

16 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye geçeceği iddia edildi. Karar aşamasında olan Aydın'ın çevresinde katılımın yansımalarına ilişkin nabız tuttuğu ve "CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'' diye sorduğu öne sürüldü.

Anahtar Parti ile görüşmeler gerçekleştiren ve kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen Koray Aydın'ın buna karşın CHP yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.

KARAR AŞAMASINDA

16 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın ismi kulislerde CHP ile konuşulmaya başladı. Aydın'ın karar aşamasında olduğu ve ilerleyen günlerde CHP'ye katılımın gerçekleşeceği öğrenildi.

"CHP'YE GEÇERSEM TEPKİ ÇEKER MİYİM?"

Aydın'ın çevresinde katılımın yansımalarına ilişkin nabız tuttuğu bildirildi. Aydın'ın bu kapsamda "CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?' diye sorduğu öne sürüldü.

DERVİŞOĞLU'NA KAYBEDİP İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'de Meral Akşener'den sonra genel başkanlığı adaylığını koyan ancak yarışta Müsavat Dervişoğlu'na karşı kaybeden Koray Aydın sonrasında partiden istifa etmişti.

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil köyündendir. İlk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti sebebiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti.2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Partiye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.

