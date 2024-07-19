Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek

Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Çalışmayan annelere o destekler geliyor. Yapılacak olan destek ödemeleri ve diğer detaylar Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen emir, Türkiye'de çalışmayan annelere destek ödemeleri sağlayacak. Erdoğan'ın emri, hem çalışan hem de çalışmayan annelere destek ödemeleri sağlayacak. Erdoğan, doğum oranlarının düşmesinin felaket olduğunu ve bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve üç bakanlık araştırmayı birlikte yürütmeye başladı.

İşbirliğine katılan bakanlıklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından

Hazine ve Maliye Departmanı

Sağlık Kurumu

Konuyla ilgili olarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamasında şunları söyledi:

Bu konunun ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Türkiye'nin nüfusu hala genç ve hareketli, ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemizi tehlikeye atabilir. Bakanlık olarak da bu konuda büyük çaba sarf ediyoruz. Yeni kurulan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı, bu konudaki politikalarımızı çok yönlü olarak yürütüyor. Bu konuda birçok ülkede alarm zilleri çalıyor. Bu Başkanlık döneminde, hem uluslararası modellerini hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıyoruz.

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Daha önce başlatılan çalışmada sadece çalışan anneler için düzenlemeler yapılacağı belirtilmişti, ancak tepkiler yeni bir karara yol açtı. Son dakikada Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada, "Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Mesele sadece kadın odaklı değil, daha geniş bir bakış açısıyla ele alınıyor. Çalışmalarımız, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri belirleyerek devam ediyor. "Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız" dedi ve çalışmanın çalışan kadınların yanı sıra tüm anneleri kapsayacağını belirtti.

Çalışan kadınlara doğum izninin bir yıla çıkarılması gündeme gelirken, hem çalışan hem de çalışmayan annelere kira ve kreş yardımı verilmesi bekleniyor.

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