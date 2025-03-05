Et ve Süt Kurumu duyurdu: En az ilköğretim mezunu kamu işçisi alacak! İşte başvuru detayları...

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları, bugün itibariyle başladı. Adaylar, en az ilköğretim mezunu olarak KPSS şartsız başvuru yapabilirler. Bu işçi alımına başvuracak adaylar için belirlenen pozisyonlar arasında şoför, kasap ve diğer kamu işçisi pozisyonları bulunuyor.

Et ve Süt Kurumu, 2 şoför-yük taşıma personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar şunlardır:

*18-40 yaş arasında olmak

*Vardiyalı olarak çalışabilmek

*En az ortaöğretim mezunu olmak

*D-E sınıfı (Yeni sınıflamaya göre CE) sürücü belgesine sahip olmak

*SRC Belgesine sahip olmak (İhtiyaca göre SRC3 veya SRC4)

*Güncel Psikoteknik belgesine sahip olmak

*Dijital ehliyete sahip olmak

*Tehlikeli sınıfa tabi işlerde çalışabilir olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Mülakat esnasında istenecektir.)

Kasap Alımı Başvuru Şartları

Et ve Süt Kurumu, 4 kasap alımı yapacağını da duyurdu. Kasap alımı başvuru şartları şunlardır:

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*18-35 yaş arasında olmak

*Vardiyalı olarak çalışabilmek

*En az ilköğretim mezunu olmak

*MEB onaylı Ustalık, Kalfalık veya Usta Öğreticilik belgesine sahip olmak

*Tehlikeli sınıfa tabi işlerde çalışabilir olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Mülakat esnasında istenecektir.)

Başvuru Süreci ve İŞKUR İşlemleri:

Et ve Süt Kurumu, kamu işçisi alımı için başvuruları 10 Mart 2025 tarihine kadar kabul edecektir. Adaylar, başvurularını İŞKUR e-şube, alo 180 nolu hattı ya da İŞKUR hizmet noktalarından yapabilirler. Başvurular için gerekli numaralar ise 00008833779 ve 00008833817’dir.

KPSS ŞARTI YOK

Bu kamu işçisi alımı, KPSS şartsız olarak gerçekleştirilecektir ve en az ilköğretim mezunu adaylar başvuru yapabilecektir. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan bu alımlar, vatandaşlara yeni iş fırsatları sunmaktadır. Adayların başvuru şartlarına uygun olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

Et ve Süt Kurumu, kamu işçisi alımı için başvuruları toplamaya başladı. Başvuru süresi 10 Mart 2025 tarihinde sona erecektir. Adaylar, başvuru şartlarını taşıyorlarsa belirtilen başvuru kanallarından kolayca başvurularını yapabilirler. İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunulmuşken, başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması büyük önem taşımaktadır.

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