İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı, 16 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 22 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 18 derece

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 8 dereceDiyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, 16 derece