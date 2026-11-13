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Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?
Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu: Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından Marmara Bölgesinde dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Lodosun hızının 90 kilometreye ulaşacağı açıklanırken İstanbul ve Çanakkale'de bazı vapur seferleri iptal edildi. Peki bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? 1 16

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran lodos nedeniyle İstanbul dahil tüm Marmara bölgesinde alarm verildi. Hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından Marmara Bölgesinde dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Lodosun hızının 90 kilometreye ulaşacağı açıklanırken İstanbul ve Çanakkale'de bazı vapur seferleri iptal edilmişti.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? 2 26

İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verildi. Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar ve fırtına kaynaklı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? 3 36

HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, söz konusu denizlerde yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? 4 46

DENİZ ULAŞIMINA ENGEL
Hızı 75 kilometreye ulaşacak rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Adalar Ring Hattı hatları ile 23.30 Kadıköy-Adalar, 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar, 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş ve 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferlerini ikinci bir duyuruya kadar iptal ettiğini bildirdi.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise güzergah değiştirilerek Bebek-Üsküdar şeklinde devam edeceği açıklandı.

İDO ise 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa ve 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerini iptal etti.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? 5 56

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? 6 66

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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