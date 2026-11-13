Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Tüm Marmara'yı etkisi altına alacak: Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu