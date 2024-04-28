Dikkat! Hava sıcaklığında değişiklik: Yeni haftada havalar nasıl olacak?

Son bir haftadır Türkiye’nin yarısı Afrika’dan gelen çöl tozlarına maruz kaldı. Hava kirliliği oluşan Anadolu bölgesinde güneşi görmek oldukça güçleşti. Peki yeni haftada havalar nasıl olacak?

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Dikkat! Hava sıcaklığında değişiklik: Yeni haftada havalar nasıl olacak?

Nisan ayının son haftasında Türkiye, sıcak hava dalgası içinde az bir süre kaldı. Yağmur, çöl tozu ve bulutlu hava kendini gösterdi. Haftanın son gününde ise Ankara başta olmak üzere yurdun orta ve batı Karadeniz kesiminde yağışlar oldu.

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Ankara, 28 Nisan Pazar günü dolu yağışı ile dikkat çekti. Kentin belirli bölgelerinde yağan dolu vatandaşa zor anlar yaşattı.

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29 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nian Pazartesi günü hakkında hava durumunu paylaştı. Haftanın ilk iş gününde özellikle de Orta Karadeniz bölgesinde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Haftanın geri kalanında da Karadeniz ve iç kesimlerde yağmur beklentisi var.

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MGM, sağanak yağış ve sel, su baskınına karşı vatandaşı uyardı. Sarı kodlu kentlerde yağışın daha fazla olacağı belirtildi. Diğer yandan Karabük, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Ankara gibi yeşil kodlu bölgelerde de zaman zaman yağışların olabileceği aktarıldı.

29 NİSAN HAVA DURUMU HARİTA

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30 NİSAN HAVA DURUMU HARİTA

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