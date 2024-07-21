Donald Trump’ın asıl rakibi kim? Öne çıkan isim Hilary Clinton mı?

Joe Biden'ın Başkanlık yarışından istifa etmesiyle ilgili görüşmelerle birlikte, onun yerine en uygun olan kimin olduğu sorusu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni harekete geçiriyor.

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HİLLARY CLİNTON, JOE BİDEN'IN YERİNİ ALACAK MI?

Birkaç kişi, eski bir Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve ABD First Lady'si olan Hillary Rodham Clinton'ı öne sürerek tartışmaya ağırlık verdi.

76 yaşındaki Demokrat, 67. ABD olarak görev yaptı. Barack Obama yönetimindeki Dışişleri Bakanı olarak biliniyor. Yaş açısından, The Hill'den bir görüş yazarı Clinton'ın sırasıyla 81 yaşında ve 78 yaşında olan Joe Biden ve Trump'tan daha genç olduğunu belirtti. Normalde, yaşlı erkeklerden daha fazla enerjiye ve dayanıklılığa sahip olacağı konuşuluyor.

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İYİ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Özgeçmişi, bilgisi ve geçmiş deneyim derinliği, Amerikan ekonomisini dönüştürmek için kullanabileceği araçlar olarak algılanıyor. Clinton, Dışişleri Bakanı ve ABD first lady senatörü ve Çocuk Savunma Fonu avukatı da dahil olmak üzere tüm rollerinde azim ve değişim hüneri gösterdi. Sadece içişleri değil, dış ilişkiler konusunda da iyi bir anlayışa sahip.

BİDEN’A GÖRE DAHA GÜÇLÜ

2016'da Donald Trump'a karşı başkanlık pozisyonuna aday oldu. Ancak, bazı e-postalar ortaya çıktı ve bu da şansını tehlikeye attı. Son tartışmada Trump'a zaten kaybeden Başkan Biden'ın aksine, Clinton Trump'ı %43 ila %41 oranında düşebileceği görülüyor.

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