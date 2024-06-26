Donald Trump, Biden’a karşı: İki Aday Perşembe günü karşı karşıya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, 27 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İki aday 2024'ün ilk başkanlık tartışmasına katılacaklar.

CNN, Atlanta merkezli stüdyolarından tartışmaya ev sahipliği yapacak ve sunucular Jake Tapper ve Dana Bash moderatörlük yapacak.

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Gelenekten koparak, bu tartışma normalden çok daha erken yayınlanacak. Bir başkanlık yarışı sırasında, adayların bir tartışma planlamadan önce partilerinin adaylıklarını resmi olarak kabul etmeleri gelenekseldir. Cumhuriyetçi ve Demokrat kongreler, normalde sonbaharda ilk başkanlık tartışmasını yerleştirecek olan sırasıyla Temmuz ve Ağustos için planlanıyor.

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Canlı yayın reklam aralarıyla beraber 90 dakikalık bir program olması bekleniyor. Tapper ve Bash ayrıca kesintileri ve yapıcı olmayan açıklamalar nedeniyle bir adayın mikrofonunu susturma gücüne sahip olacak.

Bu yılki hesaplaşma açılış konuşmalarını ortadan kaldırdı. Biden ve Trump, moderatörlerin sorularını yanıtlayacak. Her birinin cevapları için iki dakika ve ekstra birer dakika verilecek. Hiçbir sahne veya önceden yazılmış notlara izin verilmeyecektir.

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