Trump’tan kripto açıklaması: Amerika’yı merkez yapmak istiyor

27 Temmuz 2024 Cumartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Nashville'deki Bitcoin 2024 konferansında büyük bir kalabalığa konuştu.

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Trump’tan kripto açıklaması: Amerika’yı merkez yapmak istiyor

Etkinlik, Bitcoin Magazine CEO'su David Bailey ile başladı. Trump kalabalığa, "Bitcoinerler enflasyonu herkesten daha iyi biliyor" dedi.

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Donald Trump, Nashville'deki Bitcoin 2024 etkinliğinde sahne aldı ve eski bir ABD başkanının BTC ile ilgili bir konferansa hitap etmesini işaret etti. Son aylarda, Mayıs 2024'ten bu yana Trump, kripto para birimine güçlü bir destek ifade etti.

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AMERİKA, KRİPTONUN MERKEZİ OLACAK

Dijital para birimi savunucuları arasında görünüşü için önemli bir coşku yarattı. Trump, Bitcoin endüstrisini bir asır önce çelik endüstrisiyle karşılaştırdı. Eski başkan, BTC'nin şu anda küresel olarak en değerli dokuzuncu varlık olduğunu vurguladı ve sonunda hem gümüşün hem de altının piyasa değerini aşacağını tahmin etti.

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Trump, Bitcoin meraklılarına "Başardığınız her şey için tebrikler" dedi. ABD'nin, daha önce tekrarladığı bir nokta olan Bitcoin'in (BTC) geleceğinde Çin'in önünde liderlik etmesi gerektiğini vurguladı. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojide ilk olmasını istiyorum” dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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