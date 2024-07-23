Dolar yıl sonu kaç TL olur? Morgan Stanley yayınladığı yeni raporunda Dolar/TL için yıl sonu tahminini açıklandı

Kötü giden ekonomisi seçimlerden sonra Mehmet Şimşek, yönetimindeki ekonomi kurmaylarının (OVP) Orta Vadeli Programın hayata geçirilmesi ile yaşanan olumlu gelişmelerden sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisi hakkında olumlu görüş ve kararlar açıklamaları devam ediyor.

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Morgan Stanley raporunda, "Yıl sonu için USDTRY tahminimiz 36 seviyesinde kalmaya devam etmekte olup, bu seviye ileriye dönük eğrinin ima ettiği seviyenin önemli ölçüde altındadır. Bununla birlikte, para birimindeki son eğilimler, özellikle sıkı politika taahhüdünün sürdürülmesi halinde, aşağı yönlü risklere işaret etmektedir. Bununla birlikte, piyasaların dezenflasyona giden yolda bazı sarsıntılar yaşayabileceği riskini yansıtmak için tahminimizi değiştirmiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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"Moodys'in iki kademe not artırımı ve pozitif görünüm, Türkiye'nin yeni ekonomik programının kredibilitesini bir kez daha artırdı" ifadelerini de kullanan Morgan Stanley, "Ancak asıl katalizör enflasyonla mücadelede elde edilecek başarı olacak. Kredi spreadleri zaten bunu geçmişe paralel olarak fiyatlıyordu, bu da bizi nakit eğrisine kıyasla CDS konusunda daha iyimser kılıyor" dedi.

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Görünümün en önemli belirleyicisinin enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığın devam etmesi olacağını vurgulayan Morgan Stanley, "Bu haftaki TCMB toplantısı bu kararlılığa ilişkin daha fazla kanıt sunacaktır. Ekonomi ekibimizin TCMB tahmini, risklerin eğrinin ön ucunda daha yüksek getirilere doğru olduğunu gösteriyor ve bizi faizler yerine döviz riskini tercih etmeye devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.