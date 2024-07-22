Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…

Joe Biden’ın yarışta çekilmesi, piyasalarda bir anda türbülansa neden oldu. Piyasalar nasıl bir tepki vereceğine karar veremedi. Dalgalı ve stresli piyasada vatandaş, altın ve gümüşe kaçıyor. Ancak Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, uyardı.

Altın Uzmanı İslam Memiş, TV 100’de kaleme aldığı yazıda dış etkilere dikkat çekti. Yatırımcıyı uyaran Memiş, “çarşı pazar karışır” yorumunu yaptı.

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BU HAFTA ALIM FIRSATI OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftanın en kritik değerlendirmesini yaptı. Alım fırsatı olacağını söyleyen İslam Memiş şunları aktardı;

“Bu haftanın borsa yatırımcılarının, altın ve gümüş alımı için bekleyenlerin yüzünün güleceği bir hafta olmasını bekliyorum. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi görünüm notunu “B3”den “B1”e yükseltti

11 yıl aradan sonra 2 puan yükseltmesi iç piyasalar için olumlu. Özellikle borsada yükseliş, TL’nin değerlenmesi kaçınılmaz. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi, küresel piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabilir.

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Bu haftanın borsa yatırımcılarının, altın ve gümüş alımı için bekleyenlerin yüzünün güleceği bir hafta olmasını bekliyorum. Ons altın 2 bin 401 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Geçen haftaki düzeltme hareketinden sonra bu hafta tepki alımlarının gelmesini bekliyorum. 2 bin 455 dolar seviyesini test edebilir. 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığında oyalanması gerek.

Ons gümüş (xag/usd); 29,23 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Tepki alımıyla toparlanabilir. Bu hafta 29,20-30,20 dolar aralığını takip edeceğim.”

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