Sahte dolar sorunu büyüyor! Kapalıçarşı'da dolar alımı durdu

Kapalıçarşı'da döviz piyasası son günlerde sahte dolar banknotları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bazı döviz büroları, para sayma makinelerinin bile sahte ile gerçeği ayırt edemediği banknotlara karşı iş yerlerine uyarı afişleri astı. Özellikle 100 ve 50 dolarlık banknotlar bu durumdan etkilenmiş durumda.

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"Bu Banknotlar Alınmayacak" Uyarısı

Kapalıçarşı'da görülen afişlerde şu ifadeye yer verildi:

"Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır."

Bu uyarı, hem esnaf hem de vatandaş arasında endişeye yol açtı. Döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar, ellerindeki banknotların kabul edilmemesiyle karşılaşıyor.

Vatandaşların Mağduriyeti

Dövizini bozdurmak isteyen İbrahim Halil Hüseyin, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

"Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım. Yan tarafa gittim, yine almadılar. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok."

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Bu durum, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı ve mağduriyete neden oluyor.

Esnafın Şikayetleri ve Çözüm Beklentisi

Kapalıçarşı esnaflarından Reşat Yılmaz, sahte dolarların yayılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor.""40 yıldır esnafım, sahte doları ayırt etmekte zorlanıyorum. Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur."

Yılmaz, para sayma makinelerinin bile sahte banknotları tespit edememesi nedeniyle endişeli. Ancak makinelerin güncellenmesiyle bu sorunun çözülebileceğini düşünüyor.