Türkiye'de salgın gibi vaka! O hastalıktan ölümler rekor kırıyor

Türkiye'de her yıl artan akciğer kanseri vakaları, sigara bağımlılığı ve hava kirliliğinin bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Türk Toraks Derneği'nin raporuna göre, her yıl 41 binden fazla kişi bu hastalığa yakalanıyor. Bu vakaların büyük çoğunluğunu erkekler oluştururken, kadınlarda da endişe verici bir artış gözlemleniyor.

Endişe Veren Rakamlar

Raporda yer alan çarpıcı verilere göre:

Her yıl 41 binden fazla akciğer kanseri vakası teşhis ediliyor.

Vakaların %80'inden fazlasını erkekler oluştururken, kadınlarda artış oranı giderek yükseliyor.

Her 100 bin erkekten 68'i, akciğer kanseriyle mücadele ediyor.

Kadınlarda akciğer kanseri, meme, tiroid ve kolorektal kanserlerden sonra en sık görülen kanser türü. Ancak kadınlar arasındaki vaka artış hızı, uzmanlar tarafından "endişe verici" olarak nitelendiriliyor.

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Pasif İçicilik ve E-Sigara Riski

Raporda, sigaranın akciğer kanseri vakalarının %85'inden sorumlu olduğu vurgulanıyor. Ancak sadece sigara içenlerin değil, pasif içicilerin de risk altında olduğu belirtiliyor:

Pasif içicilerin yaklaşık %30’u akciğer kanserine yakalanma riski taşıyor.

Kaçak yollarla ülkeye sokulan elektronik sigaralar, içerdiği kimyasallar nedeniyle ayrı bir tehdit oluşturuyor. Bu ürünler,

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7 bin kimyasal, 70 kanserojen madde ve 8 bin farklı aroma içeriyor ve ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

Türkiye Dünyada İlk Dörtte

Türkiye, akciğer kanseri vakalarının en yüksek görüldüğü ülkeler arasında Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor. Raporda, 2044 yılına kadar Türkiye genelinde vaka sayısının %70 oranında artacağı öngörülüyor.

Uzmanlardan Uyarılar

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gaye Ulubay, özellikle kadınlar arasındaki artışa dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Akciğer kanseri kadınlarda meme, tiroid ve kolorektal kanserlerden sonra 4. sırada yer alıyor. Ancak kadınlardaki artış eğrisi endişe verici düzeyde. Bu durum sigara kullanımının artması ve hava kirliliğiyle doğrudan bağlantılı."