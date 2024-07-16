Dolar ve Euro rekor seviyelerde! Yatırım yapmak için doğru zaman mı?

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, şu anda 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, dolar/TL yükseliş eğiliminde bir seyir izledi ve günü 33,0500'da bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının %0,1 üzerinde 33,0840'tan işlem görüyor. Aynı anda Euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530'dan satılıyor ve Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor. Gün boyunca dolar en yüksek 33.1663 lirayı gördü.

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Cuma günü, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapandı. Şu anda, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına katılan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

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Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı piyasaların dikkatini çekti. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin hala güçlü olduğunu ve yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Bugün veri gündeminde Euro Bölgesi sanayi üretimi ve New York Fed sanayi endeksi öne çıkıyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını dile getirdi.