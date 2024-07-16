Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun Meteoroloji biraz önce açıkladı! O iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 16 Temmuz'da hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağmur ve fırtına var? Tüm detayları sizler için derledik.