Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun

Meteoroloji biraz önce açıkladı! O iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 16 Temmuz'da hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağmur ve fırtına var? Tüm detayları sizler için derledik.

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Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri, Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Batı Karadeniz'de, Kastamonu, Karabük ve Çankırı ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun.

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