Ödeme bekleyen hesabını kontrol etsin! Destek ödemeleri hesaplara yattı

15 Temmuz Pazartesi günü, evde bakım maaşları PTT ve IBAN hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Engelli bireylerin bakımını üstlenen ve bu hizmet karşılığında maaş alan kişilere bu ödemeler yapılmaktadır.

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Engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmak gerekir. Gelir durumu, bakıma muhtaçlık ve sağlık kurulu raporu gibi kriterler başvuruda değerlendirilir. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için ilgili müdürlüklerle iletişime geçilebilir.

Ağır engelli raporu olan ve günlük yaşam aktivitelerini tek başına yürütemeyen kişilere evde bakım maaşı verilir. Bu kapsamda tuvalet, beslenme ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar, devlet tarafından sağlanan bu yardımdan yararlanabilir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama

Evde bakım maaşı alan kişiler, ödemelerinin ne zaman ödeneceğini sorgulamak için e-Devlet veya SMS yoluyla iletişim kurabilirler. E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak engelli ev bakım ödeme bilgilerini sorgulayabilirler. Ödeme bilgilerini öğrenmek için BAKIYE yazıp 4747'ye SMS gönderebilirsiniz.