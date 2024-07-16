Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız

Türkiye'de kredi kartlarıyla ilgili son derece önemli gelişmeler meydana geldi. Bununla birlikte, gelen haberlere göre bankaların kart sahiplerine yönelik düzenlemelerin ayrıntıları da açıklandı. Bir TV programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı harcamasıyla ilgili yaptığı açıklamalar da izleyicileri şaşırttı.

Şimşek'in, gelişmiş ülkelerde kredi kartı taksitlerinin uygulanmadığını belirtmesinin ardından, kart sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemelerin getirileceği tahmin ediliyor.

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Bu süreçte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına yönelik aşamalı bir kısıtlama planı üzerinde çalışırken, kredi kartlarının asgari ödeme oranlarında artışa gitme kararı aldığını öğrendik.

Asgari ödeme miktarı yeniden belirlenecek

Türkiye, uzun süredir belirli kriterlere göre kredi kartı asgari ödeme tutarlarını belirlemiştir. Örneğin, belirli bir sınırın altındaki kartlar için yüzde otuz, üst sınırın üzerindeki kartlar için yüzde kırk uygulandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2020 yılında pandemi nedeniyle iş hayatının durması ve harcamaların artması nedeniyle kredi kartı limitlerini değiştirdi.

Bu düzenleme, 25 bin liranın altındaki kartlar için yüzde 20 ve 25 bin liranın üzerindeki kartlar için yüzde 40 ödeme oranı belirledi. Bununla birlikte, bu oranlarda değişiklik yapılması şu anda planlanıyor.

Alt limitli kartlar için ilk aşamada asgari ödeme oranının yüzde otuz olacağı tahmin ediliyor. Halihazırda 25 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının yüzde 60'a çıkarılması da planlanıyor.