Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız

Kredi kartı kullananlar dikkat! Talimat geldi asgari ödeme tutarı artırılacak. Asgari ödeme miktarı yeniden belirlenecek. Haber ile alakalı detayları sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız

Türkiye'de kredi kartlarıyla ilgili son derece önemli gelişmeler meydana geldi. Bununla birlikte, gelen haberlere göre bankaların kart sahiplerine yönelik düzenlemelerin ayrıntıları da açıklandı. Bir TV programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı harcamasıyla ilgili yaptığı açıklamalar da izleyicileri şaşırttı.

Şimşek'in, gelişmiş ülkelerde kredi kartı taksitlerinin uygulanmadığını belirtmesinin ardından, kart sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemelerin getirileceği tahmin ediliyor.

Konutlara muayene devri başlıyor! Ev sahipleri ücret ödeyip evlerini muayene ettirecek

12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu

Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!

Bu süreçte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına yönelik aşamalı bir kısıtlama planı üzerinde çalışırken, kredi kartlarının asgari ödeme oranlarında artışa gitme kararı aldığını öğrendik.

Asgari ödeme miktarı yeniden belirlenecek

Türkiye, uzun süredir belirli kriterlere göre kredi kartı asgari ödeme tutarlarını belirlemiştir. Örneğin, belirli bir sınırın altındaki kartlar için yüzde otuz, üst sınırın üzerindeki kartlar için yüzde kırk uygulandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2020 yılında pandemi nedeniyle iş hayatının durması ve harcamaların artması nedeniyle kredi kartı limitlerini değiştirdi.

Bu düzenleme, 25 bin liranın altındaki kartlar için yüzde 20 ve 25 bin liranın üzerindeki kartlar için yüzde 40 ödeme oranı belirledi. Bununla birlikte, bu oranlarda değişiklik yapılması şu anda planlanıyor.

Alt limitli kartlar için ilk aşamada asgari ödeme oranının yüzde otuz olacağı tahmin ediliyor. Halihazırda 25 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının yüzde 60'a çıkarılması da planlanıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ödeme bekleyen hesabını kontrol etsin! Destek ödemeleri hesaplara yattı
Ödeme bekleyen hesabını kontrol etsin! Destek ödemeleri hesaplara yattı
Akaryakıta zam mı geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta zam mı geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları
Faiz getirileri değişti! 100 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı
Faiz getirileri değişti! 100 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı
Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!
Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!
Son Haberler
Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun
Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar”
Almanya’dan dönen Selçuk Şahin ayağının tozuyla eşiyle Çeşme’de
Almanya’dan dönen Selçuk Şahin ayağının tozuyla eşiyle Çeşme’de
12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu
12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu
Mehmet Şimşek talimat verdi! Yeni vergi paketi TBMM geliyor
Mehmet Şimşek talimat verdi! Yeni vergi paketi TBMM geliyor
Çok Okunanlar
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık daha fazla ödeme yapacaksınız
Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun
Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun
15 Temmuz milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in kabrine ziyaretçi akını: Vur emrini veren Zeki Aksakalı'da ordaydı
15 Temmuz milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in kabrine ziyaretçi akını: Vur emrini veren Zeki Aksakalı'da ordaydı
Bu millet boyun eğmez, Milletin zaferi: 15 Temmuz 2024 gazete manşetleri
Bu millet boyun eğmez, Milletin zaferi: 15 Temmuz 2024 gazete manşetleri
İslam Memiş altını olanı uyardı: 16 Temmuz en kritik tarih olacak
İslam Memiş altını olanı uyardı: 16 Temmuz en kritik tarih olacak
Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?
Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak