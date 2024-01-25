Doktorun hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı!

Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşirelik yapan Gülseren Y.’ye doktor Semih E. tarafından cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı. Mahkemede doktor Semih E.’nin beraatine karar verildi.

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Doktorun hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı!

Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire Gülseren Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor Semih E.’nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme sanığın beraatine karar verdi

Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire Gülseren Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Doktor Semih E.’nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Gülseren Y., tutuksuz sanık Semih E. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya kadın örgütlerinden temsilciler ile basın mensupları da katıldı.

Doktorun hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı!

“Hayatım altüst oldu”

Duruşmada söz verilen müşteki Gülseren Y. gözyaşları içinde “ Şikayetim devam ediyor. 20 senedir idareci hemşire olarak görev yapıyorum. 45 yaşımda resmi bir kurumda ben kendi rızamla böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Ailemle yaşıyorum bu yükü onlarla taşıdım ben. Bu olaydan sonra ciddi psikolojik problemler yaşadığım için rapor aldım ve evden çıkamadım. Hayatım altüst oldu. Orada kendimi savunmadıysam buraya mahkemenize adaleti aramaya geliyorum” dedi.

Müşteki avukatı Feyza Altun ise “Sanığın eylemden önce odaları kolaçan ettiği güvenlik kamerasından açıkça gözüküyor. Sanığın diğer hemşireleri taciz ettiği de sabittir. Ayrıca sanığın eşi, müvekkili arayarak şikayetinden vazgeçmesini özür dileyerek istemiştir. Suçun işleniş biçimi gereği delil toplamanın zor olduğunu ve müvekkilimin samimi beyanlarına itibar edilmesini talep ediyoruz. Benim müvekkilim o esnada video çekmiş olsaydı bile ‘neden video çektin?’ denilecekti. Müvekkile yönelik eylemden ötürü sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur” şeklinde beyanda bulundu.

Doktorun hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı!

"Suçsuzum beraatimi talep ediyorum”

Son sözü sorulan sanık ise “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” dedi.
Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Semih E.’nin 'cinsel saldırı' suçundan beraatine hükmetti. Sanığın beraat kararını duyan müşteki Gülseren Y. duruşma salonunda sinir krizi geçirerek ağladı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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