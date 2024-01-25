Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!

İstanbul’da 19 litrelik damacana su fiyatları zam üzerine zam gelince son 1 yılda 100’ün üzerine çıktı. Hesaplanan denklemde 1 bardak suyun fiyatı ortalamaya vurulduğunda 1 lirayı aşıyor.

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Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!

İstanbul’da 19 litrelik damacana su fiyatları son 1 senede yüzde 100’ün üzerinde arttı. 1 bardak suyun fiyatı ortalamaya vurulduğunda 1 lirayı aşıyor.

Akaryakıt, kira, enerji, çalışan ücretleri gibi maliyetlerde yaşanan artış su fiyatlarına da yansıdı.

İstanbul’da 19 litrelik damacana su fiyatları geçtiğimiz yılın Ocak ayında 30-40 lira bandındayken şu an 75-100 lira arasında satılıyor. 1,5 litrelik ve 5 litrelik sular da aynı oranda arttı. Su satıcıları genel olarak maliyet artışlarından yakındı. Satıcılar, fiyatlardaki artışın tüketicilerin su arıtma sistemlerine geçişini hızlandırdığını ifade etti.

Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!

Su fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulunan su dağıtım firma yetkilisi Ünsal Akpolat, ‘‘19 litre suyu 75 TL’ye satıyoruz. Bir diğer marka 19 litre suyu da 85 liraya satıyoruz. Akaryakıt fiyatları arttı, çalışan ücretleri arttı. Kira fiyatlarımız, nakliye fiyatlarında da artış yaşanıyor. Geçtiğimiz sene 35-40 liraya satıyorduk. Vatandaşlar da artan fiyatlara tepkili, bazıları arıtma cihazı taktırıyor. Satışlarımıza da düşüş olarak yansıyor. Yarım litre suları 5 liraya satıyoruz. Bardak olarak hesaplarsak, 1 bardak suyun fiyatı 1 lirayı aşıyor’’ dedi.

Sinan Öcal isimli bir başka satıcı ise ‘‘Pandemi sonrası fiyat artışları sürüyor. Kira ücretimiz yüzde 100’ün üzerinde arttı. Asgari ücret arttı, akaryakıt fiyatları arttı, bu artışlar su fiyatlarına da yansıyor. 19 litrelik damacana su 1 ay önce 77 liraydı, son zamla birlikte 92 liraya yükseldi. 1 sene içinde ise artış yüzde 100’ü aştı’’ diye konuştu.

Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!

''Fiyatlar sürekli değişiyor''

Fiyatlardaki artıştan şikayet eden Nedret Yener isimli vatandaş, ‘‘2 kişiyiz 5 litrelik pet şişelerde su alıyoruz. Fiyat söyleyemiyorum çünkü sürekli fiyatlar değişiyor. Sadece içmek için aldığım suyu kullanıyoruz. Yemek ve çay için dinlendirilmiş suyu kullanıyoruz. Arıtma denedik fakat tadı hoşumuza gitmedi. Satılan suların da doğal kaynak suyu olup olmadığını bilmiyoruz. Satılan suların doğal kaynak suları olduğunu da düşünmüyorum’’ ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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