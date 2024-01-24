Doğuda kar esareti! Van’ın Başkale ilçesinde 48 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı bazı yerleşim yerlerinde esarete dönüştü. Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

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Doğuda kar esareti! Van’ın Başkale ilçesinde 48 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.
Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de etkisini göstermeye başladı. Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Doğuda kar esareti! Van’ın Başkale ilçesinde 48 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Doğuda kar esareti! Van’ın Başkale ilçesinde 48 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri biriken karı kamyonlarla taşırken, buzlanmaya karşı da yol tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Doğuda kar esareti! Van’ın Başkale ilçesinde 48 yerleşim yerinin yolu kapandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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