AK Parti Sözcüsü Çelik: milletimizin sesine kulak vermeye devam edeceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genel seçimlerdeki büyük başarımızdan sonra bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sadece bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız söz vermiş, onların görüşlerini dinlemiştir, parti içindeki değerlendirmelerini almıştır. Bütün bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmamız için yol gösterici olacaktır" dedi.

Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temayül yoklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından parti binasından ayrılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Genel seçimlerdeki büyük başarımızdan sonra bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bir AK Parti geleneği olarak her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi, hem vatandaşlarımızın hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede vatandaşımızın iradesinin Türkiye'nin her tarafında sorulması hem de vatandaşımızın iradesini yansıtma bakımından Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olan teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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Toplantıyı Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız bizzat yönettiğini ifade eden Ömer Çelik, ". Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade şudur; burada ortak bir aklı tecelli ettirmek için toplanmış bulunuyoruz. En derin ve en kapsamlı istişareleri yaparak ortak aklı hep beraber üreteceğiz. O yüzden arkadaşlarımızın hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleriyle hangi adayı görmek istiyorlarsa bütün bu süreçlerin yansıtıldığı bir mekanizma güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Aslında en aşağıdan en yukarıya kadar siyasi kararları şekillendirme şeklindeki siyasi tarzımız Türkiye'deki bütün partilere örnek olacak bir modeldir" dedi.

Ankara, Adana, İzmir ve bugün de İstanbul'da temayül yoklaması yapıldığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat sürekli olarak seçimlere giderken, seçimlerden sonra da Türkiye'yi yönetirken Türkiye'nin en büyük partisi ve ittifakı olarak vatandaşın sesine kulak vermek şeklindedir. Bu mekanizmalar çok boyutlu bir şekilde ortak aklın tecelli etmesi bakımından güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Cumhurbaşkanımız saatlerce bu çalışmaların başında durarak iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesi bakımından hassasiyet göstermektedir" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız kapalı zarflar teslim edildikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemektedir. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan çalışmalar bütün Türkiye'de oluşturulan çalışmaların bir özeti. Bu da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın demokratik iradeyi yansıtma bakımından ne kadar yüksek bir hassasiyete ve ne kadar güçlü mekanizmalara sahip olduğunun bir işaretidir. Sadece bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız söz vermiş, onların görüşlerini dinlemiştir, parti içindeki değerlendirmelerini almıştır. Bütün bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmamız için yol gösterici olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyetin değerlerine ve demokrasinin bütün kılcal damalarının çalıştırılması iradesine sahip olarak hem adayların belirlenmesi, hem seçime gidilme sürecini bu şekilde belirlemektedir. Bugün İstanbul İl Başkanımızın ev sahipliğinde İstanbul teşkilatlarımızı dinledik" ifadelerini kullandı.

"İlk gün nasıl milletimizin sesine kulak veriyorsak, bugün de aynı şekilde kulak vermeye devam edeceğiz"

Her zaman milletin sesine kulak verdiklerini belirten Çelik, "Milletimiz için demokrasi şöleni olan seçimlerin demokrasimizin güçlenmesi bakımından büyük katkısı olacaktır. İlk gün nasıl milletimizin sesine kulak veriyorsak, bugün de aynı şekilde kulak vermeye devam edeceğiz. Parti olarak biz teşkilatlarımıza gözbebeği olarak bakarız. Bugün memnuniyet verici durum şu oldu; ana kademedeki arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler. Gençlik kolları ve kadın kollarımızın görüşlerini kapsamlı bir şekilde ifade etmesi hepimizde büyük bir memnuniyet oluşturmuştur. Bugün büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza atmış olduk. Bundan sonra da bizzat Cumhurbaşkanımızın yönetiminde bu süreçler devam edecektir. İstanbul'umuza hayırlı olsun, teşkilatlarımıza hayırlı olsun" dedi.