Diyarbakır'da dehşet dakikalar: Eline satır alan şahıs esnafa saldırdı!

Diyarbakır'da meydana gelen olay vatandaşlara dehşeti yaşattı: Eline satır alan şahıs 4 esnafı yaralayarak hastanelik etti.

Saldırıda 4 esnaf yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen olay vatandaşlara dehşeti yaşattı. Bir kişinin elindeki satırla, sağa sola saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da meydana gelen olayda satırlı şahıs çevreye korku ve dehşeti yaşatırken, yaralanan 4 esnaf olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.

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