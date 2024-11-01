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İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: Onlarca aracı biçti geçti!

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar yaşandı: Şehir parkı caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 aracı biçti geçti...

İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: Onlarca aracı biçti geçti!
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Bayrampaşa’da hareketli dakikalar yaşandı: Şehir parkı caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 aracı biçti geçti...
Bayrampaşa’da Şehir parkı caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi.
Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: Onlarca aracı biçti geçti!

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: Onlarca aracı biçti geçti!

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." dedi.

İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: Onlarca aracı biçti geçti!

Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.

Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.

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Kaynak:AA

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