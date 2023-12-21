‘Laz Kızı’ lakaplı Tiktokcu hakkındaki iddianame açıklandı: Bakın ne kadar ceza istendi!

Tiktok’ta para karşılığında canlı yayında ahlaksız görüntüler paylaşan ‘Laz Kızı’ lakaplı kadın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Davada çıkan iddianamede ‘Laz Kızı’ lakaplı Gül Hatun hakkında için 2 yıl hapis cezası isteniyor.

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‘Laz Kızı’ lakaplı Tiktokcu hakkındaki iddianame açıklandı: Bakın ne kadar ceza istendi!

Para karşılığında sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ‘Laz Kızı’ lakaplı 35 yaşındaki kadın hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tiktok’ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığı tespit edilen ‘Laz Kızı’ lakaplı Gül Hatun (35) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alınan Gül Hatun, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

‘Laz Kızı’ lakaplı Tiktokcu hakkındaki iddianame açıklandı!

“GÜZEL BİR ŞEY VAR, HEDİYE ATIN ONU DA GİYECEĞİM”

Şüpheli Gül Hatun savunmasında, bir süredir çalışmadığını, Tiktok'da yayın açtığını ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını ifade etti. Görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında “Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiğini, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını kaydetti. Gül Hatun Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden 'lazkızı34' kullanıcı adıyla yayınlar yaptığı, bu yayın içeriğinde müstehcen yayınlara yer verdiği kaydedildi.
Müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildiği İddianamede, şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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