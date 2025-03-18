Diploma iptal edildi: İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama geldi....

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Nedeni resmen açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Nedeni resmen açıklandı

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA!

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, karara ilişkin açıklama yaptı.

Pehlivan yaptığı açıklamada, ''Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.Fakülte yönetim kurulunun kararını ancak fakülte yönetim kurulu geri alabilir. Kantin nasıl diploma iptal edemezse aynı şey. Yok hükmünde.'' ifadelerini kullandı.