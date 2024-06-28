Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli %115,5 arttı. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2023 yılında yıllık %115,5'lik bir artış göstererek 638 338 316 701 TL olmuştur. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış %283,8 oranı ile su ürünleri hayat sigortasına aittir.

Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu, tarım sigortalarını paylaştı. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık %0,3'lük bir artış ile 3 086 697 adet olarak gerçekleşmiştir.

TOPLAM DEVLET DESTEK PRİM TUTARI %91,7 ARTTI

Toplam devlet destek prim tutarı %91,7 artışla 9 244 510 895 TL olurken, toplam prim tutarı %92,6 artışla 17 349 600 284 TL olarak gerçekleşmiştir. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2023 yılında %4,4 azalma göstererek 33 372 370 dekar olmuştur. sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla %42,9 ve %0,2 artmıştır.

Toplam ödenen hasar bedeli %109,6 arttı. Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 5 076 169 657 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 1 505 720 636 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası almaktadır. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 2 378 149 573 TL bedel ile don olayı ilk sırayı almıştır.

Haberin Devamı

Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…