Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları

Hükümetin, çiftçiye destekleri sürüyor. Pek çok alanda hibe ile ve faizsiz geri ödeme seçenekleri sunuluyor. Devletin 2023 yılına ait tarım sigortaları ortaya çıktı. Verileri TÜİK paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli %115,5 arttı. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2023 yılında yıllık %115,5'lik bir artış göstererek 638 338 316 701 TL olmuştur. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış %283,8 oranı ile su ürünleri hayat sigortasına aittir.

Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu, tarım sigortalarını paylaştı. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık %0,3'lük bir artış ile 3 086 697 adet olarak gerçekleşmiştir.

ekran-resmi-2024-06-28-22-10-49.png

TOPLAM DEVLET DESTEK PRİM TUTARI %91,7 ARTTI

Toplam devlet destek prim tutarı %91,7 artışla 9 244 510 895 TL olurken, toplam prim tutarı %92,6 artışla 17 349 600 284 TL olarak gerçekleşmiştir. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2023 yılında %4,4 azalma göstererek 33 372 370 dekar olmuştur. sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla %42,9 ve %0,2 artmıştır.

ekran-resmi-2024-06-28-22-11-08.png

Toplam ödenen hasar bedeli %109,6 arttı. Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 5 076 169 657 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 1 505 720 636 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası almaktadır. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 2 378 149 573 TL bedel ile don olayı ilk sırayı almıştır.

Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?
Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…
Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!
Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!
Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!
Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!
Son Haberler
Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları
Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları
ABD’nin büyük kapışması: Biden ve Trump karşı karşıya geldi
ABD’nin büyük kapışması: Biden ve Trump karşı karşıya geldi
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı
İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!
İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!
EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!
EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!
IBAN’a para gönderirken bunu yapın! Yoksa ceza ödeyebilirsiniz
IBAN’a para gönderirken bunu yapın! Yoksa ceza ödeyebilirsiniz
Çok Okunanlar
Uçak varken terk edin! 28 Haziran 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Uçak varken terk edin! 28 Haziran 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Son dakika! Meteorolojiden sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı | 28 Haziran 2024 Cuma tüm ülke geneli hava durumu
Son dakika! Meteorolojiden sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı | 28 Haziran 2024 Cuma tüm ülke geneli hava durumu
Altın düşer mi, çıkar mı? Bugün 0.25, 0.50 gram, 1 gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 28 Haziran 2024 Cuma güncel tüm altın fiyatları
Altın düşer mi, çıkar mı? Bugün 0.25, 0.50 gram, 1 gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 28 Haziran 2024 Cuma güncel tüm altın fiyatları
Ata Emre Akman, cinayetinde flaş gelişme! Cinayeti zanlısının daha önce işlediği 6 suçtan 3'nün babasının imam nikahlı karısı ile ilgili çıktı
Ata Emre Akman, cinayetinde flaş gelişme! Cinayeti zanlısının daha önce işlediği 6 suçtan 3'nün babasının imam nikahlı karısı ile ilgili çıktı
ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek
ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek
Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı
Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı
Yorumlananlar
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları