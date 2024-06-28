Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?

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Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?

Bedava doğalgaz hizmetinin sona ermesiyle birlikte, 1 Temmuz'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yüzde kırk zam yapılacağı söyleniyor. Bu iddialar vatandaşları endişelendirdi. Bununla birlikte, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, doğalgaz fiyatlarının temmuz ayında sabit kalacağını belirtti.

Temmuz ayından itibaren BOTAŞ, mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretimi için kullanılan gazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Doğal gaz fiyatları, BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre herhangi bir şekilde artmadı.

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Konut Tüketicileri: BOTAŞ, Temmuz ayında 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira satış fiyatı belirledi.

Sanayi Aboneleri İçin: Kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira ve kademe 2 için 11 bin 374 lira sanayi abonelerinin tarifesi.

Elektrik Üretim Amaçlı Tarifeler: 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin liraya yükseltildi.

Bedava doğalgaz uygulamasının sona ermesiyle, vatandaşlar doğalgaz faturalarında bir artış bekliyordu. Bununla birlikte, BOTAŞ tarafından Temmuz ayı için doğalgaz fiyatlarının sabit tutulması, mesken ve sanayi aboneleri için olumlu bir gelişme olarak görüldü.

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