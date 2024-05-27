Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...

Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı. Petrolün yer aldığı bölgelerin, Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.Türkiye'de akaryakıt fiyatında belirleyici unsur olan petrol çalışmalarında bir bölgeden daha iyi haber geldi.

Doğalgaz ve petrol arayışı sürerken Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı.

PETROLÜ ÇIKARMAK İÇİN BAŞVURU YAPILDI

İki farklı bölgede petrol bulunduğunu söyleyerek, petrolü çıkartmak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu. Petrolün yer aldığı bölgelerin, Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

İKİ BÖLGEDE PETROL TESPİT EDİLDİ

Petrol tespit eden Arar Petrol, AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta numarasına ait petrol arama ruhsat sahasında işlemleri gerçekleştirdi. MAPEG'e başvurusunu 17 Mayıs 2024 tarihinde yapan petrol şirketi, ARİ/ARR/K/O36-a1-1 ve ARİ/ARR/K/O36-a2-1 paftaları için de petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.

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