Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!

Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme yaşandı. Hastanede taburcu olan, yolcu otobüsü sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı feci zincirleme kazaya ilişkin kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği tespit edildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi. Cenazelerin, işlemlerinin ardından defin için Adana ve Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TABURCU OLUR OLMAZ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

VALİ PEHLİVAN HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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