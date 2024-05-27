Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!

Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme yaşandı. Hastanede taburcu olan, yolcu otobüsü sürücüsü gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!

Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme yaşandı. Hastanede taburcu olan, yolcu otobüsü sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı feci zincirleme kazaya ilişkin kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği tespit edildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi. Cenazelerin, işlemlerinin ardından defin için Adana ve Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TABURCU OLUR OLMAZ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

VALİ PEHLİVAN HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Tam 64 yıl önce bugün! Türk demokrasisinin kara lekesi olan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüTam 64 yıl önce bugün! Türk demokrasisinin kara lekesi olan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü

O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...

İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...
Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...
Bakan Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı: Yeni müfredat internet sitesi üzerinden erişime açıldı
Bakan Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı: Yeni müfredat internet sitesi üzerinden erişime açıldı
Tam 64 yıl önce bugün! Türk demokrasisinin kara lekesi olan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü
Tam 64 yıl önce bugün! Türk demokrasisinin kara lekesi olan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü
İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!
İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!
Son Haberler
Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!
Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!
Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yapılan başarılı operasyonla Organize suç örgütü çökertildi!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yapılan başarılı operasyonla Organize suç örgütü çökertildi!
Eski tip ehliyeti olanlar için önemli uyarı! O süreden sonra geçersiz olacak
Eski tip ehliyeti olanlar için önemli uyarı! O süreden sonra geçersiz olacak
Çok Okunanlar
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!