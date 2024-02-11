Devlet Bahçeli çok sert konuştu: ''CHP PKK'nın eline geçmiştir''

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Mevlana Bulvarı'ndaki "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışacaklarını belirten Bahçeli, Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak hallerinin kalmadığını söyledi.

"CHP PKK'NIN ELİNE GEÇMİŞTİR"

Başkent'i tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna yakışan bir seviyeye ulaştırmanın görevleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"DEM'lenmiş CHP'nin perdesi kapanmalıdır. Düne kadar CHP'ye demediğini bırakmayan, hatta partimizin CHP'ye benzediği iftirasını atacak kadar hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopanların son beş yıldır CHP'de iştahla siyaset yapması, belediye başkanı veya adayı olması ahlaken ağır bir savrulmadır. Bu ikiyüzlü siyaset anlayışının Ankara'ya samimiyetle hizmet etmesi, dürüst ve ilkeli şekilde şehremini unvanını taşıması mümkün değildir. Kaldı ki geride kalan beş yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Altyapı sorunu bir türlü çözülememiştir. Kutuplaşma ve kargaşadan başka bir şey görülmemiştir. Yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Ulaşım hizmetleri aksamış, trafik yoğunluğu daha da artmış, maalesef vatandaşlarımızı çileden çıkarmıştır."



"TURGUT ALTINOK İŞİNİN EHLİ ANKARANIN SEVDALISIDIR"

Bahçeli; algı, istismar, sosyal medya, yalan ve riya belediyeciliğinin iflas ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 31 Mart'ta belini doğrultmalıdır. Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu Başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o Büyükşehir Belediye başkan adayımız da Sayın Turgut Altınok'tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır."

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CHP ve DEM Parti yönetimindeki büyükşehir ve il belediyelerini 31 Mart'ta cumhurun iradesiyle buluşturacaklarını vurgulayan Bahçeli, "31 Mart 2019'dan bu yana kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak." dedi.

"DEVLET HAYATINDA ÇATLAK SESLER DİNMİŞ, KARAR ALMA SÜREÇLERİ SERİYE BAĞLANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde cumhur ile cumhuriyetin kucaklaştığını, devlet ile millet arasındaki uyumun tam manasıyla sağlandığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Çok şükür devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, kuvvetler ayrımı billurlaşmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir. Yeni sistemin gerekli, yeterli siyasi, stratejik ve fikri olgunlaşma süreci devam etmekte olup kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, ilke ve esaslarıyla oturması Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi olacaktır. Buna müzahir yerel yönetimlerin teşkili ülkemizi muasır ve müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyeti, milli bekasının habitatı, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Bu harcın inşa edeceği yerel yönetimler yeni yüzyılda stratejik gücümüz olacaktır."

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