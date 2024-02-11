Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra tarihi ziyaret: Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri devletleri arasında yaşanan soğuk ilişkiler aşılarak ikili ilişkilerin son dönemde iyiye gittiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a yaklaşık 12 yıl sonra tarihi ziyaretlerde bulunacak.

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Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra tarihi ziyaret: Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.

BAŞKAN ERDOĞANDAN ÇOK ÖNEMLİ İKİ ZİYARET

Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.

Zirve vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.

ERDOĞAN'DAN 12 YIL SONRA TARİHİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'yi ziyaretinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacağı kaydedildi.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının gündemde olduğu aktarıldı.

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