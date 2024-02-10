Genel Başkan Fatih Erbakan Açıkladı! Yeniden Refah Partisinin İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu
Yeniden Refah Partisi AK Parti ile seçim iş birliği yaparak İstanbul'da aday çıkarmayarak Cumhur ittifakının adayı Murat Kurumu destekleyip, desteklemeyeceği merak edilirken, Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün düzenlenen aday tanıtım toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
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