Genel Başkan Fatih Erbakan Açıkladı! Yeniden Refah Partisinin İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cemal Arıkan olduğunu belirtti.

YRP'Sİ İBB BAŞKAN ADAYI MEHMET ALTINÖZ OLDU

Törene katılan Genel Başkan Fatih Erbakan (solda), İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü (sağda) aday gösterdiklerini açıkladı.

Törene katılan Genel Başkan Fatih Erbakan (solda), İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü (sağda) aday gösterdiklerini açıkladı.

Partinin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, "Ahlaklı belediyecilik" ve "Şehrine sahip çık" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ ANA BAŞLIKLAR

Törende konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "rantçı", "heykelci" ve "örgütçü" belediyecilik anlayışlarına karşı, kendilerinin "ahlaklı belediyeciliği" esas alacaklarını söyledi.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Erbakan, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelliler için yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Uyuşturucu, LGBT ve sokak köpekleri sorunu gibi toplumun şikayetçi olduğu konuları çözeceklerini dile getiren Erbakan, kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele ve şeffaf belediyeciliğe özel önem vereceklerini kaydetti.

Daha sonra partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını tanıtan Erbakan, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç ve İzmir'de Cemal Arıkan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.