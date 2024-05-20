Derbi bitti, tartışmalar bitmedi: Demeç savaşları halen devam ediyor…

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oyanan maçta öncesi ve sonrası çok konuşuldu. Demeç savaşları hafta başına kadar sıçradı. Dün yönetimden gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akşam saatlerinde tekrar basın toplantısı düzenledi. Galatasaray Başkanı, konuşmalarında Ali Koç’u hedef alan açıklamalarda bulundu.

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SEÇİMİN ŞU AN BİR ÖNEMİ YOK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kongre üyeleri ile bir araya geldi. Basın toplantısı düzenleyen Özbek, derbide yaşanan hadisler hakkında konuştu. İşte Dursun Özbek’in konuşması;

“Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok.”

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Ailemle beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor.”

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ORADA OLMAMAM OLAYLARI BÜYÜTMEDİ

“Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı.”

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