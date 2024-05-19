Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ikili averajda son durum ne? Puanlar aynı olursa şampiyon kim olur?

Trendyol Süper lig 2023-2024 futbol sezonunda Fenerbahçe'nin Ligin bitimine bir hafta kala Galatasaray'ı kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 yenerek puan farkını 3' düşürmesi şampiyonluk heyecanını son haftaya taşımış oldu.

GALATASARY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ İKİLİ AVARJDA SON DURUM NE?

2024 yıl süper Lig şampiyonunun belli olacağı son haftada 99 puanla lider olan Galatasaray, deplasmanda küme düşme mücadelesi verecek olan Konyaspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise sahasında Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip 1 puanı almayı başarırsa şampiyonluğu garantilemiş olacak. Ancak Galatasaray, Konya'da kaybedip Fenerbahçe kazanırsa bu defa puanlar eşitlenip şampiyonluk iki takım arasındaki ikili averaja bakılacak.

İKİLİ AVERAJDA HANGİ TAKIM ÖNDE

Her iki maç sonucunda puanlar eşitlenirse Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici olacak. Bu durumda sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlandığında ikinci maçı Sarı Lacivertliler kazandığı için Fenerbahçe ikili averajla Galatasaray'ın önüne geçip şampiyon olmuş olacak.