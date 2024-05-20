Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk ihtimalleri

Fenerbahçe şampiyonluğa nasıl ulaşabilir? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı nedir? Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yenerek zirvede puan farkını 3'e indirdi. Peki, FB Süper Lig şampiyonu nasıl olur?

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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağı ve şampiyon olma olasılığı neler olduğu araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'lık bir skorla yendi. Fenerbahçe şampiyonluğa nasıl ulaşabilir?

Fenerbahçe Nasıl Şampiyon Olur?

İstanbulspor'un yenilmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi durumunda Sarı-lacivertliler şampiyonluk sevinci yaşayacak. İsmail Kartal yönetimindeki takım, Konya deplasmanında Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor ve böylece şampiyon olmayı hedefliyor.

Süper Lig'de sezon boyunca genel averaj kuralı geçerli olmasına rağmen, iki takım arasındaki ikili averaj sezon sonunda değerlendirilir. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı ikili averajda üstün durumda. Galatasaray Konyaspor'a yenilirse ve Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerse Fenerbahçe şampiyon olacak.

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