Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı

Adana'da depremin yıl dönümünde, enkaz altında hayatını kaybedenler için camilerde Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.

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Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı

Adana'da depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için camilerde Mevlid-i Şerif okundu.
6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı

Adana’da 13 apartman yıkılırken 418 kişi yaşamını kaybetti. Kentteki camilerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazının ardından mevlid-i şerif okundu.

Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Ramazanoğlu Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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