Almanya’da haftalık 4 gün çalışma test edilmeye başladı: Üretkenlik artıyor mu?

Intraprenör'ün yönetici ortağı Carsten Meier, Almanya'nın 45 şirkette dört günlük bir çalışma haftasına deneysel olarak geçişi hakkında konuştu. Maaşı azaltmadan iş çekiciliğini ve üretkenliği artırmayı amaçlayan bir deneme olduğu aktarıldı.

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Meier'e göre, küresel olarak benzer girişimlerden, özellikle de İngiltere'nin başarılı adaptasyonundan ilham alan altı aylık deneme, çalışma saatlerini azaltırken performansı korumayı ve hatta artırmayı amaçlıyor.

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Meier, denemenin yapısının şirketler arasında değiştiğini, farklı örgütsel kültürleri yansıttığını, ancak çalışma saatlerini değişmeyen bir tazminatla azaltmaya odaklandığını açıkladı. Katılımcı şirketler için seçim süreci titizdi, denemeye hazır olmalarına ve desteklerine odaklandı.

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Meier, bu girişimin öncelikle şirketleri işgücü piyasasında daha çekici hale getirmeyi amaçlayan akut işçi kıtlığını ele aldığını belirtti. Deneme ayrıca, çalışanlara ek bir izin günü vermek için iş süreçlerini optimize ederek dijitalleşme ve yapay zeka yoluyla artan üretkenlik potansiyelini araştırıyor.

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Meier, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner gibi şüpheciliğe, yalnızca ekonomik refah için çalışma saatlerini artırmak yerine yenilik ve dijitalleşme ihtiyacını vurgulayarak yanıt verdi.

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