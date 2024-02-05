Yatırımcılar iple çekiyor: Rekt Capital, Bitcoin rallisini tahmin ediyor…

Rest Capital, Bitcoin (BTC) önümüzdeki hafta 'Halving öncesi ralli' dönemine başlamaya yakın olabileceğini duyurdu. Tarih kendini tekrar ederse, BTC fiyatının yarılanmadan 63 gün uzakta bir yükseliş trendi yaşayacağı aktarıldı.

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Yarılanma öncesi ralli, Bitcoin Halving'le ilgili beş aşamadan ikincisidir. Birincisi, olaydan 70 gün uzakta başlayan ve yedi günlük bir süreye sahip olan aşağı yönlü bir aşamadır. Piyasanın şu anda olduğu yer burasıdır.

Bitcoin fiyatında %18'lik bir geri çekilmenin Ocak ayında zaten yaşandığı göz önüne alındığında, Rekt Capital bu hafta bir düzeltme görülüp görülmeyeceğinden emin değil.

REKT CAPİTAL’DEN BİTCOİN TAHMİNİ

Rekt Capital, düzeltmenin ilk aşamada gerçekleştiğinden sonra, yatırımcıların "Hype'ı satın almaya" başladığını söylüyor. Sonuç olarak, BTC fiyatı, "Ön yarılanma öncesi geri çekilme" gerçekleştiği üçüncü aşamada bir "Haberleri Sat" hareketinin önderlik ettiği bu dönemde büyüme gösteriyor.

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Yatırımcılar, geri çekilme süresinin birkaç hafta sürebileceğini ve son yarılanmada Bitcoin'in fiyatı üzerinde %20'lik bir geri çekilme ile sona erebileceğini söylüyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş trendi, 150 günlük bir süreye sahip olabilecek başka bir satın alma ivmesine yol açıyor. Rekt Capital,

“Birçok yatırımcı, yarılanmanın hemen ardından BTC yatırımlarında önemli sonuçların olmamasıyla ilgili can sıkıntısı, sabırsızlık ve hayal kırıklığı nedeniyle bu aşamada sarsılıyor.” Beşinci ve son durum, Bitcoin birikim alanından çıkıp büyük bir büyüme dönemine başladığında görülen bir "Parabolik Yükseliş Eğilimi" dir.

BİTCOİN HAFTALIK HAREKETLER

Halving döngüsüne yönelik tahminlerinin yanı sıra, Rekt Capital şu anda Bitcoin fiyatlarında neler olduğuna dair analizini de paylaştı.

Haftalık dönem için, Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş trendini kırdı. Düşüş eğiliminin geçersiz olduğunu düşündürdü. Düşüş sapması, osilatörün sinyal hattı tarafından oluşturulan giderek daha düşük piklerin varlığında fiyat mumları tarafından giderek daha yüksek yükseklerin oluşumu ile karakterize ediliyor.

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