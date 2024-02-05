TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…

Haftanın ilk iş ve işlem gününde enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte önemli bir yorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Rakamlar yükselişi gösterirken Bakan Şimşek düşeceğini söyledi…

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TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…

Yıllık bazda enflasyon yüzde 65’e merdiven dayadı. Yükseliş miktarı azda olsa halen çok fazla enflasyon var. Yıllık bazda yüzde 64,86 olarak açıklanan Ocak ayı yıllık enflasyon neredeyse beklentileri karşıladı.

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BAKAN ŞİMŞEK’İN ENFLASYON YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık ve aylık enflasyonu değerlendirdi. Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı;

“Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.”

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