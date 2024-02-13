Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu…

Piyasaların çok yakından izlediği haftanın ilk önemli verisi açıklandı. Küresel ekonomi açısından da kritik olan veriler akşam saatlerine yakın belli oldu. İşte yatırımcı için önemli olan veri akışı…

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Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu…

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, enflasyonu açıkladı. Kurum, %3,1'de geldiğini gösteren Ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyon verilerini açıkladı. Sayı, %3,4'lük Aralık enflasyon baskısından daha düşüktü.

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Yine de %2,9'luk genel piyasa tahminlerinden daha yüksekti. Veriler ayrıca ABD Fed'in daha önceki bir Haziran beklentisinden Temmuz ayına faiz indirimi beklentilerini de değiştirdi.

ABD ÇEKİRDEK TÜFE'Sİ HAFİFLİYOR

Tüm Kentsel Tüketiciler için Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-U), Aralık ayında yüzde 0,2 yükseldikten sonra, Ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,3 arttı. Çalışma İstatistikleri Bürosu bugün bildirdi. Son 12 ayda, tüm öğeler endeksi mevsimsel düzenlemeden önce %3,1 arttı.

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PİYASA TAHMİNLERİNİ KAÇIRIYOR

Reuters tarafından ankete katılan ekonomistler, tüketici enflasyonunun Aralık ayındaki %3,4'lük büyümenin ardından Ocak ayında yıllık %2,9 artmasını bekliyordu. Çekirdek rakam, tahmin edilen %0,3'lük artışın aksine, uçucu gıda ve enerji bileşenlerinin hariç tutulduğu Ocak ayında aydan aya göre %0,4 arttı. Öngörülen %3,7'lik büyümenin aksine yıllık %3,9 arttı.

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