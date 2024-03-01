Deposu dolu olmayanlar kârda! Motorine gece yarısı indirim geldi! İşte motorinin güncel fiyatı...

Brent petrolde sürekli güncelleniyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Gece yarısı gelen indirim deposunu dolu olmayanlar için kâr yaptı.

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Deposu dolu olmayanlar kârda! Motorine gece yarısı indirim geldi! İşte motorinin güncel fiyatı...

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Gece yarısı gelen indirim deposunu dolu olmayanlar için kâr yaptı.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyorMotorine indirim. Mart ayının ilk gününde motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi.Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Deposu dolu olmayanlar kârda! Motorine gece yarısı indirim geldi! İşte motorinin güncel fiyatı...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan, benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Deposu dolu olmayanlar kârda! Motorine gece yarısı indirim geldi! İşte motorinin güncel fiyatı...

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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